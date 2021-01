26.01.2021 h 14:54 commenti

Covid, balzo in avanti dei nuovi casi (più della metà sono cinesi) e c'è un altro morto nella rsa di Santa Caterina

Sono quarantaquattro, venti in più rispetto a ieri. Un dato molto più alto della media degli ultimi giorni. In Toscana i nuovi casi sono 346 e i morti 9 con un'età media di quasi 77 anni

Balzo in avanti dei nuovi contagi Covid sul territorio provinciale pratese. Secondo quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono 44 le persone contagiate, 20 in più rispetto a ieri e ben al di sopra della media degli ultimi giorni. Oltre la metà, per la precisione 25, sono cinesi. Dato questo, piuttosto raro. I casi cinesi fino ad oggi sono sempre stati contenuti e non così concentrati. I 44 nuovi casi di oggi portano il totale da inizio epidemia a 11.144 unità. La parte del leone la fa Prato con 39 casi, seguono Montemurlo e Vaiano con due casi ciascuno e Carmignano con un solo positivo.

Anche oggi il report non indica morti a Prato e provincia, nonostante il decimo decesso tra gli ospiti della rsa Pio istituto Santa Caterina de Ricci avvenuto ieri mattina al Santo Stefano. Tra l'altro nel primo pomeriggio di oggi, 26 gennaio, è morta un'altra ospite della rsa di via San Vincenzo. Aveva 80 anni e condizioni di salute già precarie. Il decesso, l'undicesimo, è avvenuto in struttura e dovrebbe essere riportato nel bollettino di domani, ma il condizionale è d'obbligo.

Vediamo i ricoveri. Al Santo Stefano in area Covid sono occupati 35 letti su 50, quattro più di ieri mentre la situazione della terapia intensiva è stabile con 5 letti Covid occupati su 20. Melagrana al completo con 42 letti occupati mentre si svuota del tutto l'area allestita al vecchio ospedale. Nel centro Pegaso all'ex Creaf i ricoveri salgono di due unità e sono 17 su 23 letti attivi.

In tutta la Toscana sono 346 i positivi in più rispetto a ieri per un totale da inizio epidemia di 131.627 casi. L'età media dei positivi odierni è di 46 anni circa. Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un'età media di 76,8 anni.

Oggi sono stati eseguiti 7.749 tamponi molecolari e 6.035 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.426, -0,4% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 785 (15 in più rispetto a ieri, più 1,9%), 103 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 5,5%).

Vaccinazioni. Alle 12 di oggi in Toscana sono state effettuate complessivamente 90.857 vaccinazioni, 5.005 in più rispetto a ieri (+5,8%). A Prato, alle 14 di oggi, la prima dose è stata somministrata a 3361 persone mentre il richiamo a 814. Nelle rsa pratesi gli ospiti che hanno ricevuto la prima dose sono 782 mentre il richiamo 224.