Covid, arrivano i dieci medici scolastici, ma ancora non si sa come saranno distribuiti

Entreranno in servizio il 15 ottobre. Puggelli: "Non si può perdere altro tempo: attivi entro la prossima settimana". Giani firma una nuova ordinanza sui tamponi rapidi per le scuole

Il 15 ottobre prenderanno servizio i dieci medici scolastici che sono stati selezionati dall’Asl Toscana centro, ma non è ancora stato stabilito come saranno distribuiti all’interno degli istituti scolastici. Non lo sa il presidente della Provincia Francesco puggelli e neppure i dirigenti scolastici, anche se una possibile ipotesi di ripartizione potrebbe essere quella di unire scuole vicine, come ad esempio tutto il polo di via di Reggiana o gli istituti comprensivi, oppure per territorio.

Il compito del medico scolastico, il cui contratto è da libero professionista fino a giugno è soprattutto quello di valutazione epidemiologica, oltre che di possibili interventi anche di tipo diagnostico. Toccherà quindi a queste figure professionali intervenire in modo rapido nel caso si manifestino sintomi da Covid, fra i compiti anche quella di effettuare i test rapidi. “Dalla conferenza dei servizi di dopodomani – ha annunciato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – bisogna uscire con delle certezze e delle date precise. Il macchinario per i tamponi rapidi è arrivato, questa settimana dovrebbe iniziare il corso di formazione per gli operatori, i medici arrivano il 15 ottobre, quindi mi auguro che a partire dalla prossima settimana tutto il meccanismo sia operativo”.

Intanto ieri 12 ottobre, il governatore della Toscana i ha firmato una nuova ordinanza che prevede tamponi rapidi per le scuole e per i servizi educativi e le indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di Covid 19 e la loro riammissione in classe.

“I tamponi rapidi – ha commentato Giani - ci consentiranno risposte immediate in termini di diagnosi e di tracciabilità, permettendoci di gestire adeguatamente eventuali situazioni che potrebbero mettere a rischio la salute non solo individuale, ma dell'intera collettività”.



