08.02.2021 h 15:53

Covid, appello alla popolazione della prefetta Cogode: "Non abbassiamo la guardia"

Stamani la visita ufficiale al Santo Stefano dove ha incontrato i sanitari impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia: "Aumenteremo i controlli ma è determinante la collaborazione dei cittadini"

(e.b.)

La prefetta di Prato Adriana Cogode non nasconde la sua preoccupazione per l'abbassamento del livello di attenzione nella popolazione testimoniato dall'aumento della curva pandemica e per il rischio che l'inizio della vaccinazione di massa possa essere interpretato erroneamente come la fine dell'incubo contagio. Per questo al termine della visita all'ospedale Santo Stefano di questa mattina, 8 febbraio, ha lanciato un appello alla cittadinanza: "Non possiamo permetterci di ricominciare tutto da capo. Questa settimana è determinante: la curva deve stare ferma e non deve salire. Dipende solo da noi cittadini. Inoltre mi preme sottolineare che le persone vaccinate devono continuare a comportarsi correttamente mantenendo la mascherina e il distanziamento. Fino a che non sarà vaccinata buona parte della popolazione non potremo dirci al sicuro".L'appello al buon senso delle persone si accompagna a un potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine lungo le strade, durante gli orari di apertura dei negozi e nei punti dove maggiore è il rischio assembramento: "Con il massimo rigore. Sarà impopolare ma non importa. - prosegue Cogode - Non possiamo rischiare di vanificare lo sforzo fatto fino a oggi. Dobbiamo aiutare i sanitari che dovranno gestire contemporaneamente il fronte dei contagi e quello delle vaccinazioni. L'aumento del primo andrà a scapito del secondo".Per i prossimi giorni è previsto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato alle vaccinazioni perché un altro aspetto da garantire è la sicurezza delle operazioni e della distribuzione delle dosi. "E' assolutamente necessario un filo diretto tra l'autorità sanitaria e quella governativa. Ecco perché stamani sono venuta in ospedale. - ha affermato Cogode - Il centro di tutto è la sanità ma attorno a questo fulcro devono ruotare tutte le istituzioni per affrontare le problematiche correlate alla pandemia".La prefetta ha incontrato tutti i primari del Santo Stefano e il coordinatore infermieristico, poi ha visitato la nuova ala che ha ospitato le vaccinazioni della Fase 1 dedicate agli ospedalieri: "Mi ha colpito molto la capacità di mettere a fattor comune le tante professionalità presenti in questo ospedale e la grande passione che le contraddistingue. E' ciò che permette loro di resistere e andare avanti".