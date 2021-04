01.04.2021 h 13:50 commenti

Covid, ancora una giornata nera per Prato: ci sono altre sette vittime

In tutta la Toscana sono state 32 le persone morte in seguito all'infezione. I nuovi casi di positività in provincia sono stati 158, in calo rispetto al giorno precedente ma l'area pratese resta la più colpita in Italia

Sono sette le vittime pratesi del Covid sul totale di 32 conteggiate nell'odierno bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Per l'area pratese, quindi, un'altra pagina nerissima, che fa salire a 418 il numero di decessi in provincia da inizio emergenza. E, seppure in calo rispetto a ieri, resta molto alto anche il numero di nuovi contagi che sono stati 158. Numeri che confermano Prato come la provincia italiana con la più alta incidenza di casi ogni centomila abitanti. Tra le ultime vittime pratesi ci sono due uomini di 61 anni (uno deceduto a Careggi, l'altro al Santo Stefano). Poi una donna di 79 anni e una di 85 e tre uomini (rispettivamente di 75, 81 e 90 anni), tutti morti dopo il ricovero in ospedale a Prato. Tra i nuovi contagi, invece, anche oggi come già avvenuto nei giorni scorsi è forte la presenza di cittadini di nazionalità cinese.

Intanto sale il numero di casi in Toscana con i 1.631 positivi (età media 45 anni) scoperti dall'analisi di 17.109 tamponi molecolari e 11.727 antigenici rapidi. Di questi il 5,7% è risultato positivo con il tasso che sale al 14,7% se prendiamo in esame le prime diagnosi. E crescono anche le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani, che oggi sono complessivamente 1.849 (24 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 265 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite nelle ultime 24 ore sono invece 1.278.

seguono aggiornamenti