Per il secondo giorno di fila il bollettino della Regione aveva segnalato zero morti per Covid a Prato. In giornata, però, è arrivata la notizia della morte di un'altra delle anziani ospiti nella rsa Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci: si tratta di una donna di 92 anni che da qualche giorno era ricoverata in ospedale. Questo decesso, il nono dovuto al focolaio nella rsa, probabilmente, verrà conteggiato nel bollettino di domani della Regione. Tornano, invece, a salire i nuovi contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 38 a fronte dei 24 registrati ieri.

Sono questi i numeri dell'emergenza coronavirus nella provincia di Prato, mentre anche in tutta la Toscana il dato delle nuove positività è in crescita rispetto a ieri: il bollettino segnala 520 nuovi casi (514 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con un'età media di 45 anni. 21 i decessi a livello regionale: 9 uomini e 12 donne con un'età media di 85,5 anni.

Sono stati eseguiti 10.008 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici rapidi, con il 3,5% che è risultato positivo. Sono invece 6.099 i soggetti testati, di cui l’8,5% è risultato positivo.

Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 440 persone, così gli attualmente positivi sono 8.261, +0,7% rispetto a ieri; i ricoverati sono 736 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno).