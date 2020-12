30.12.2020 h 14:42 commenti

Covid, ancora un giorno senza vittime a Prato. I nuovi contagi sono 20

Il bollettino della Regione conferma il rallentamento della pandemia. In tutta la Toscana sono stati 11.236 i tamponi analizzati (di cui il 4,1% positivo) ai quali si aggiungono 4.817 tamponi antigenici rapidi

Per il secondo giorno consecutivo il bollettino della Regione Toscana segnala zero vittime del Covid a Prato. Era già successo a Natale e Santo Stefano e il dato positivo si accompagna ad una sostanziale tenuta anche nella crescita dei nuovi casi che oggi sono 20 (a Prato 14, a Montemurlo 3, due a Vaiano e uno a Poggio a Caiano) a fronte dei 19 registrati ieri. Segno evidente di un raffreddamento della pandemia, confermato anche dai dati della Toscana dove si registra sì un aumento die contagi ma con un numero molto più alto di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati 460 i positivi con 11.236 tamponi analizzati (di cui il 4,1% positivo) ai quali si aggiungono 4.817 tamponi antigenici rapidi. Sono invece 3.346 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono in Toscana 9.737, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.029 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 160 in terapia intensiva (3 in più). Al Santo Stefano, invece, ci sono 97 pazienti Covid in area medica (uno in più di ieri) e 6 in terapia intensiva (due meno). Sono invece 24 i ricoverati alla Palazzina del vecchio ospedale e 36 al centro La Melagrana di Narnali.

Oggi si registrano 23 nuovi decessi: 8 uomini e 15 donne con un'età media di 83 anni. L'età media dei 460 casi odierni è di 48 anni circa. Complessivamente 8.708 persone sono in isolamento a casa in tutta la Toscana, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.

