Covid, ancora un giorno senza vittime a Prato e in Toscana. In provincia 11 nuovi contagi

L'area pratese con la curva in calo è in controtendenza rispetto alla regione. Sette dei nuovi casi toscani ogni dieci sono persone che hanno meno di 39 anni

Per il quindicesimo giorno di fila non ci sono vittime del Covid a Prato. E nelle ultime 24 ore, come successo già ieri, anche in Toscana non sono stati segnalati decessi tra le persone infettate. Riguardo i nuovi contagi, invece, ce ne sono stati 11 a Prato e 306 in tutta la regione con le punte nelle province di Firenze (95) e Lucca (49). L'area pratese, con l'ulteriore calo dei nuovi casi rispetto al giorno precedente, è quindi in controtendenza rispetto alla Toscana dove viene superata la quota 300 contagi per la prima volta dal 28 maggio. Al crescere della curva, però, fa da contraltare fortunatamente il crollo nel numero dei decessi e una situazione ampiamente sotto controllo nelle ospedalizzazioni. Oggi i ricoverati totali negli ospedali toscani sono infatti 91 (6 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato sono in tutto 12 i pazienti Covid: 10 al Santo Stefano, due dei quali in terapia intensiva, e due al Centro Pegaso.

Questo sia per l'effetto dei vaccini sia per l'abbassamento dell'età di chi si contagia. L'età media dei 306 nuovi positivi è di 31 anni circa con il 70% che è under 39. I nuovi contagi sono scaturiti dall'analisi di 11.451 test di cui 7.089 tamponi molecolari e 4.362 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi).

