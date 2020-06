01.06.2020 h 15:34 commenti

Covid, ancora un giorno senza contagi a Prato: è il quinto consecutivo

In Toscana i tamponi positivi nelle ultime 24 ore sono appena 3. Purtroppo sono sette le nuove vittime (con un'età media superiore agli 80 anni), nessuna di loro è però pratese

Per il quinto giorno consecutivo a Prato non si registrano nuovi contagi da coronavirus. E anche nelle ultime 24 ore non ci sono nemmeno nuovi decessi da conteggiare. Ulteriore conferma di una curva ormai piatta per l'epidemia da Covid19. Il dato lo si ricava dal quotidiano bollettino della Regione che fissa la situazione alle 12 di oggi, 1 giugno, rispetto alla stessa ora di ieri. A Prato e provincia, quindi, il contatore resta fermo a 564 persone risultate positive dall'inizio dell'epidemia e 47 vittime, solo quattro delle quali nel mese di maggio.

E curva pressoché piatta sul fronte dei contagi anche in Toscana con solo tre tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 2.049 tamponi analizzati. I casi sono stati registrati a Firenze, Lucca ed Arezzo. Purtroppo in regione si contano 7 nuovi decessi: 3 uomini e 4 donne, con un’età media di 80,4 anni, residenti 3 a Firenze, 2 a Massa Carrara, 2 a Grosseto.

Gli attualmente in Toscana positivi sono oggi 1.082: 972 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi; 110 invece quelle ancora ricoverate nei vari reparti Covid, di cui 25 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 7.977.