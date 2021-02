21.02.2021 h 14:32 commenti

Covid, ancora un decesso e oltre settanta nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione sul territorio si sono registrati 71 nuovi casi Covid che portano il totale da inizio epidemia a quasi 12.500 contagiati

Settantuno nuovi casi e un decesso. E’ il quadro Covid disegnato dal report della Regione sulle ultime 24 ore a Prato e provincia. La curva è in leggera risalita rispetto a ieri e a venerdì quando i nuovi positivi sono stati 66 in entrambi i giorni. Il totale da inizio epidemia sale a 12.479 contagiati mentre i decessi sono 307. La persona morta è una donna di 76 anni ricoverata al Santo Stefano. La distribuzione dei nuovi casi sul territorio vede Prato con 62, Poggio con 6, Vaiano con 3, Carmignano con 1. Secondo quanto comunicato dall’Asl Toscana centro, all’ospedale Santo Stefano sono occupati 44 posti su 56 in area covid e 19 su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana sono occupati 42 letti su 42 mentre all’edificio 1 dell’ex Creaf i pazienti Covid ricoverati sono 13 su 21 letti attivati. Numeri che configurano una situazione sostanzialmente stabile. Vediamo la situazione toscana dei contagi e dei ricoveri.I nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore sono 968, pari allo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il totale da inizio pandemia sale a 148.821 contagiati.I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.060 (87,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.363 tamponi molecolari e 5.314 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 11.318 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.215, +3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (stabili).Oggi in tutta la Toscana si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un'età media di 82,5 anni.