31.12.2021

Covid, ancora su i contagi. In Toscana stabili decessi e terapie intensive

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.348 nuovi positivi a Prato e 16.886 in tutta la regione dove ci sono nove vittime, nessuna di loro pratese. I tamponi analizzati vicini a quota 75mila

Crescono anche oggi, seppure in maniera non esponenziale come negli ultimi due giorni, i contagi da Covid a Prato e in Toscana dove, fortunatamente, al balzo dei nuovi positivi continua a corrispondere una curva stabile per quanto riguarda i decessi e i ricoveri in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in provincia sono state 1.348 le positività accertate, nella stragrande maggioranza dei casi in persone del tutto asintomatiche. Oggi non viene segnalato nessun pratese tra i nove decessi registrati nella regione: si tratta di sette uomini e due donne con un'età media di 74 anni.

I nuovi casi Covid in Toscana sono invece 16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dagli esiti dei test rapidi antigenici. Rispetto ai ieri - quando c'è stato un rilevamento doppio rispetto al giorno precedente con l'ordinanza che definisce positivo chi lo sia al test rapido, senza aspettare il riscontro del tampone molecolare - oggi i nuovi positivi crescono quasi di un migliaio, ma con circa 5mila test in più fatti.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono 712 (36 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (stabili).