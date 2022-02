24.02.2022 h 14:35 commenti

Covid, ancora quattro anziani deceduti a Prato dopo aver contratto l'infezione

Il bilancio delle vittime in provincia sale a 14 negli ultimi tre giorni, mentre da inizio pandemia è stata superata la quota di 750 decessi. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 134

Continua ad essere pesante il bilancio delle vittime del Covid a Prato, in questa che sembra un vero e proprio colpo di coda della pandemia per i decessi. La Regione ne segnala altre quattro anche nel bollettino di oggi, che porta a 14 il totale negli ultimi tre giorni e a superare quota 750 da inizio pandemia. Per l'esattezza sono stati 753 i pratesi morti dopo aver contratto l'infezione. Le ultime vittime sono tutte anziane: una donna di Poggio a Caiano di 89 anni morta nella rsa San Francesco, una 85enne e un 82enne di Prato che erano ricoverati al Santo Stefano e una pratese di 92 anni deceduta a casa. Riguardo le ultime vittime, l'Asl specifica che qualcuna potrebbe risalire anche ai giorni precedenti e che, nella maggioranza dei casi, si tratta di persone arrivate in ospedale con altre patologie e che presentavano un quadro di comorbilità al Covid.

I quattro decessi pratesi di oggi sono compresi nei 30 complessivi segnalati in Toscana con un'età media di 85 anni e mezzo.

Sul fronte degli ospedali toscani, anche oggi si registra un calo nel numero totale dei pazienti Covid ricoverati, ma con un incremento nelle terapie intensive: i ricoveri sono complessivamente 963 (39 in meno rispetto a ieri), 69 dei quali in terapia intensiva (4 in più). A Prato ci sono 84 pazienti Covid al Santo Stefano, cinque dei quali in terapia intensiva e 43 sia al Cantro Pegaso sia a La Melagrana.

Sono invece 134 i nuovi contagi accertati in provincia di Prato, in leggera crescita rispetto al giorno precedente. I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono invece 2.993 su 29.855 test di cui 8.406 tamponi molecolari e 21.449 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,03% (49,4% sulle prime diagnosi).