11.02.2022

Covid, ancora in discesa i nuovi casi e i ricoverati. Oggi nessuna vittima a Prato

Per la prima volta da molti giorni non sono segnalati decessi in provincia, mentre i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 315, in calo rispetto al giorno precedente

Continuano a calare i nuovi casi di positività al Covid e anche i ricoverati negli ospedali della Toscana e oggi, per la prima volta da qualche giorno, non sono segnalate vittime pratesi tra le 26 indicate nel bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Si tratta di 17 uomini e 9 donne con un'età media di poco superiore agli 83 anni. Venendo alla situazione negli ospedali, oggi i pazienti Covid ricoverati sono 1.266 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (uno in più). A Prato ci sono 95 ricoverati con il Covid al Santo Stefano, sei dei quali in terapia intensiva, 53 al pegaso e 44 a La Melagrana.

I nuovi casi di positività accertati in provincia nelle 24 ore sono stati 315 mentre quelli in tutta la Toscana sono stati 4.512 su 40.265 esami effettuati di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi).

Come avviene ormai da giorni, anche oggi scendono in maniera decisa gli attuali positivi toscani che sono 86.268, -6,9% rispetto a ieri. Questo in virtù delle 10.854 persone che si sono negativizzate o guarite nelle ultime 24 ore.