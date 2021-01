10.01.2021 h 14:45 commenti

Covid, ancora in calo i nuovi contagi a Prato e secondo giorno di fila senza vittime

Il bollettino della Regione segnala 31 nuovi positivi al coronavirus in provincia, mentre in tutta la Toscana sono 472. Sempre alto il numero di tamponi analizzati mentre diminuiscono le persone ricoverate

Prosegue anche oggi il calo nel numero dei contagi a Prato e, soprattutto, per il secondo giorno consecutivo non sono segnalate vittime del Covid in provincia. Lo riporta il quotidiano bollettino della Regione che fa il punto sulla situazione dell'emergenza pandemia. Oggi sono 31 i nuovi positivi al coronavirus nei comuni del Pratese: ieri erano stati 39 mentre il giorno precedente erano 44.

In Toscana, invece, i casi di positività sono 472 con 9.469 tamponi analizzati, di cui il 5% positivo. Sono invece 4.119 i soggetti testati (escludendo quindi i tamponi di controllo), di cui l’11,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono 1.728 tamponi antigenici rapidi.

Purtroppo, oggi si registrano in tutta la Toscana 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 84,7 anni. Le persone guarite sono 461 in più rispetto a ieri e quindi gli attualmente positivi sono 9.101, in leggero calo del -0,1% rispetto alle 24 ore precedenti. Prosegue il calo dei ricoverati negli ospedali della regione che sono 909 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 140 in terapia intensiva (1 in più). Sale invece a 1.699 il numero dei pratesi che hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid e di questi 362 sono ospiti di rsa.