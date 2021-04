06.04.2021 h 14:08 commenti

Covid, ancora in calo i nuovi casi ma ci sono altre due vittime pratesi: uno aveva 51 anni

Prosegue la discesa della curva, influenzata dal minor numero di tamponi fatti: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 55 nell'area pratese e 685 in tutta la Toscana. Ancora forte la pressione sugli ospedali

Calano anche oggi i contagi da Covid a Prato, che nel conteggio della Regione sono stati 55. Prosegue, dunque, la discesa della curva, anche se bisogna capire quanta influenza abbia in questo trend il minor numero di tamponi fatti in questi giorni festivi. Ieri, ad esempio, in tutta la Toscana sono stati meno di 9mila (685 dei quali risultati positivi, con un tasso del 7,8% che sale al 21,6 con le prime diagnosi).

Purtroppo, però, anche oggi due delle 32 vittime segnalate nel bollettino della Regione sono pratesi. Si tratta di un uomo di 51 anni che era ricoverato a Careggi e di uno di 72 che era al Santo Stefano Il totale in provincia da inizio pandemia sale così a 432 decessi e si conferma la tendenza degli ultimi giorni con un abbassamento dell'età delle vittime.

Continua a crescere anche il numero di ricoverati negli ospedali toscani che sono 1.991 (43 in più rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno). Situazione confermata anche dai dati pratesi resi noti dall'Asl, con tutti i posti riservati ai pazienti Covid occupati: sono 176 i pazienti in area medica al Santo Stefano, 19 in terapia intensiva (dove c'è un posto libero), 42 sia alla melagrana sia al centro Pegaso e 23 alla palazzina del vecchio ospedale dove sono stati subito occupati i sei letti aggiunti rispetto a ieri. E oggi alcuni pazienti pratesi sono stati dirittati verso altri ospedali fuori provincia.

L'età media dei 685 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa mentre le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 798.

