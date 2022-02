25.02.2022 h 14:37 commenti

Covid, anche oggi quattro vittime a Prato: da inizio settimana sono già 20

Si tratta di un uomo di 66 anni e di tre anziane donne tra gli 83 e i 93 anni. Due erano ricoverati al Santo Stefano, le altre nella rsa La Melagrana. I contagi in provincia sono in calo

Non si arresta la serie nera di decessi a Prato per il Covid, in questa che è sicuramente la settimana peggiore da qualche mese. La Regione segnala che quattro dei 32 morti annunciati nel quotidiano bollettino sono pratesi: si tratta di un 66enne di Montemurlo e di una donna di 85 di Prato, entrambi deceduti al Santo Stefano, e di due donne di 83 e 93 anni che erano ricoverate a La Melagrana. Sale così a 757 il totale delle vittime pratesi della pandemia, venti delle quali solo da lunedì. L'Asl, senza fornire ulteriori informazioni, dice che alcuni dei decessi potrebbero risalire ai giorni scorsi.

Quello della curva dei morti è l'unico indicatore ancora negativo, visto che tutti gli altri indicano un allentamento della pandemia. A partire da quello dei posti letto occupati negli ospedali toscani dai pazienti Covid che oggi sono 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno). Calano i pazienti Covid anche a Prato: sono 74 in area medica al Santo Stefano (-5), quattro in terapia intensiva (-1), 40 al Pegaso (-3) e 44 a La Melagrana (+1).

Calano anche i nuovi contagi: in provincia di Prato nelle ultime 24 ore sono stati 115 (19 in meno del giorno prima) mentre in Toscana sono stati 2.587 su 26.080 esami di cui 7.609 tamponi molecolari e 18.471 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sui tamponi fatti è il 9,92%.