25.12.2021 h 18:40 commenti

Covid, anche oggi oltre 200 contagi a Prato. La situazione degli ospedali resta stabile

In Toscana i nuovi casi positivi sono 3.438 scoperti dall'analisi di oltre 54mila tamponi. Non crescono i decessi, che sono stati tre nessuno dei quali pratese. Domani alla Pubblica Assistenza si potranno fare i tamponi rapidi

Resta anche oggi sopra quota 200 il numero di nuovi contagi da Covid in provincia di Prato con la curva delle nuove positività che continua a crescere in tutta la Toscana raggiungendo la soglia dei 3.438 casi. A fronte di questo dato preoccupante c'è da registrare, però, il basso numero di decessi segnalati in regione (due uomini e una donna con età media di poco superiore ai 75 anni, nessuno di loro di Prato) e la situazione stazionaria nell'occupazione dei posti letti, con un leggero calo dei pazienti Covid ricoverati rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati nell'area pratese sono stati 217, mentre in tutta la Toscana ci sono 3.438 positivi in più, scaturiti dall'analisi di un numero record di tamponi: i test fatti sono stati oltre 54mila tra molecolari e antigenici rapidi, di questi il 6,3% è risultato positivo. Il tasso sale al 30,5% per le prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.204, +11,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 481 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (3 in più).

A proposito di tamponi, Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, insieme ad Avvenire Cooperativa Sociale, saranno a disposizione nella giornata di domani, domenica 26 dicembre, dalle 15 alle 18, nella sede centrale dell’associazione, in via San Jacopo, 34 a Prato, per il servizio di tamponi antigenici rapidi, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza in questo periodo di contagi in crescita e in un giorno festivo, con l’obiettivo di cercare di vivere al meglio questo momento di festa nonostante le difficoltà della pandemia. Per informazioni è possibile contattare il numero +39 392 2921660.