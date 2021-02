09.02.2021 h 15:45 commenti

Covid, anche oggi nuovi casi in calo ma la Regione segnala due morti a Prato

Il numero totale di decessi in provincia sale a 296 mentre in Toscana torna a salire l'occupazione di posti letto negli ospedali da parte di pazienti contagiati dal coronavirus

Scendono sotto i 30 i nuovi casi di contagio da coronavirus a Prato, per l'esattezza nelle ultime 24 ore sono stati 29, ma anche oggi la Regione segnala nel suo bollettino due decessi per Covid in provincia. Si tratta di un uomo di 78 anni che era ricoverato in terapia intensiva al Santo Stefano e di una donna di 74, morta a La Melagrana di Narnali. Il totale delle vittime pratesi da inizio pandemia sale così a 296.

Sono invece 453 i positivi trovati in Toscana (444 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) con un'età media di 45 anni circa. Le positività sono scaturite dall'analisi di 8.514 tamponi molecolari e 7.322 antigenici rapidi, di cui il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 7.200 i soggetti testati.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.741, considerando le 404 persone che sono guarite nelle ultime 24 ore. Sale invece il numero dei decessi in tutta la regione: sono 27 con un'età media di 82 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi complessivamente 814 (11 in più rispetto a ieri), 113 in terapia intensiva (una in più). Al Santo Stefano, invece, i ricoverati sono 43 in area medica e 15 in terapia intensiva, con un aumento rispetto a ieri. Per le cure intermedie, invece, ci sono 40 pazienti a La Melagrana e 16 al Centro Pegaso.