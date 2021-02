18.02.2021 h 14:54 commenti

Covid, anche oggi nessuna vittima segnalata a Prato ma raddoppiano i contagi

Il bollettino della Regione segnala nelle ultime 24 ore 83 nuovi casi di positività al coronavirus in provincia mentre sono 956 quelli in tutta la Toscana

Rispetto a ieri più che raddoppiano i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore a Prato e provincia. Il bollettino regionale indica in 83 i nuovi positivi mentre ieri erano 41. Sul fronte dei decessi invece, la situazione è fortunatamente stabile: nessun morto proprio come ieri.

Con gli 83 casi di oggi il totale da inizio pandemia registrato nel pratese è di 12.268 contagiati mentre i decessi sono fermi a quota 302.

Dei nuovi casi di oggi 67 sono a Prato, 5 a Montemurlo, 4 sia a Poggio che a Carmignano e 3 a Vaiano. Stabile la situazione dei posti letto nelle strutture pratesi. Al Santo Stefano sono occupati 39 letti su 50 in area Covid ordinaria e 19 su 20 in terapia intensiva. Al gran completo la struttura La Melagrana a Narnali con 42 letti su 42 occupati mentre all’ex Creaf i pazienti ricoverati sono 16 su 23 posti attivati. Diamo un'occhiata alla situazione regionale. Sono 956 i positivi in più rispetto a ieri che portano il totale da inizio epidemia a 145.976 casi. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 44 anni circa. Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 10 uomini e una donna con un'età media di 77 anni. Il totale da inizio pandemia è quindi di 4.497 morti. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 128.676 (88,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 12.902 tamponi molecolari e 8.125 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Sono invece 11.286 i soggetti testati oggi di cui l’8,5% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 861 (25 in più rispetto a ieri, più 3%), 144 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,1%).