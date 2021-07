29.07.2021 h 13:42 commenti

Covid, anche oggi nessuna vittima a Prato ma risalgono i contagi

L'ultimo decesso in provincia risale allo scorso 6 luglio. Cresce però in maniera decisa il numero dei positivi che al momento non impattano sulle ospedalizzazioni che restano sotto controllo

Prato continua a non registrare decessi per Covid (l'ultimo risale al 6 luglio scorso) ma nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo balzo in avanti dei contagi, con i 63 casi di positività accertati in provincia. Il trend è ormai allineato con quello dell'intera Toscana dove oggi i nuovi contagiati sono stati 748, in crescita rispetto a ieri, con una sola vittima (un 57enne che abitava ad Arezzo) e situazione tuttosommato stabile negli ospedali, visto che oggi i ricoverati sono 125 (4 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (3 in meno). Di questi 19 sono al Santo Stefano di Prato (uno dei quali in terapia intensiva. Sono invece 8 i pazienti alle cure intermedie del Centro Pegaso.

Risale il tasso di positività dei 13.518 tamponi analizzati: il 5,53% è risultato positivo (10,9% sulle prime diagnosi).

Resta bassa l'età media dei nuovi contagi che si attesta sui 31 anni. Anche oggi sette positivi ogni dieci hanno meno di 40 anni.