Covid, anche oggi ci sono tre vittime pratesi (una aveva 45 anni). I contagi sono 111

Sale a 470 il numero totale delle persone morte in provincia dopo essere state infettate dal coronavirus. L'incidenza resta sopra la soglia dei 250 casi ogni centomila abitanti

Ancora tre vittime pratesi per il Covid, compresa una 45enne, su un totale di 26 accertate in Toscana, e contagi che restano oltre la soglia della zona rossa. Nelle ultime 24 ore nell'area pratese sono state 111 le persone contagiate da coronavirus con l'incidenza settimanale che non cambia di molto, essendo oggi 294 casi ogni centomila abitanti, contro i 296 di ieri.

Con queste ultime tre vittime il totale dei decessi provocati dal Covid a Prato da inizio pandemia sale a 470. Mentre i pratesi contagiati in questo periodo sono stati 19.049. Oltre alla donna di 45 anni deceduta al Santo Stefano, le altre due vittime pratesi sono una 88enne e una donna di Vernio che aveva 87 anni.

In Toscana, invece, i casi di positività sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi).

I ricoverati sono 1.919 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (4 in più). Al Santo Stefano i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 159 mentre sono 19 quelli in terapia intensiva. Anche oggi tutte piene le cure intermedia con 42 ricoveri a La Melagrana, 23 alla Palazzina del vecchio ospedale e 52 al Centro Pegaso. Le persone dichiarate guarite in tutta la Toscana sono 1.471 in più rispetto a ieri.