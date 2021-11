09.11.2021 h 13:07 commenti

Covid, anche oggi c'è una vittima a Prato. I nuovi contagi sono 23

Per il secondo giorno consecutivo si allunga la lista dei decessi in provincia tra chi ha contratto la malattia

Per il secondo giorno consecutivo è pratese una delle tre vittime del Covid in Toscana, mentre i contagi nelle ultime 24 ore in provincia sono stati 23, superiori rispetto al giorno precedente ma ancora su numeri tuttosommato bassi. La vittima è una donna di Montemurlo che aveva 85 anni ed era ricoverata al Santo Stefano. E' il decesso numero 648 nell'area pratese da quando è iniziata la pandemia.

In Toscana, invece, sono 234 i nuovi casi di coronavirus registrati su 35.419 test di cui 6.521 tamponi molecolari e 28.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (3,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo (erano 263), a fronte di un maggior numero di test (erano 12.689), conseguentemente il tasso di positività è in deciso calo (era 2,07%).L'età media dei nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Registrati, purtroppo, tre nuovi decessi: un uomo e due donne con un'età media di 77,7 anni (residenti due a Firenze e uno, come detto, a Prato). I ricoverati negli ospedali della regione sono 305, di cui 28 in terapia intensiva, in entrambi i casi stabili rispetto al giorno precedente. E anche a Prato la situazione è stabile con 25 pazienti ricoverati al Santo Stefano (di cui due in terapia intensiva) e sei al Centro Pegaso.