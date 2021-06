15.06.2021 h 14:19 commenti

Covid, anche oggi a Prato solo 8 nuovi contagi e nessun decesso. I numeri sono da zona bianca

Il bollettino della Regione conferma l'allentamento della pressione sia in provincia sia in tutta la Toscana, dove prosegue il calo di pazienti ricoverati negli ospedali

Resta su livelli molto bassi la curva della pandemia sia a Prato, dove anche oggi sono 8 i nuovi casi di positività accertati, sia in Toscana con 57 contagi. E anche oggi in provincia di Prato non si registra nessuna vittima, mentre a livello regionale sono sette i decessi segnalati. Si abbassa quindi ulteriormente l'incidenza e a questo punto può dirsi iniziato il conto alla rovescia che dovrebbe portare l'intera Toscana in zona bianca a partire dalla prossima settimana.

L'età media dei 57 nuovi positivi odierni è di 45 anni mentre sono stati eseguiti 6.572 tamponi molecolari e 8.284 tamponi antigenici rapidi, di cui lo 0,4% è risultato positivo. Tasso che sale all'1,1% con le prime diagnosi.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi in Toscana sono complessivamente 240 (13 in meno rispetto a ieri), 54 in terapia intensiva (9 in meno). Al Santo Stefano ci sono in totale 30 pazienti Covid, di cui 7 ricoverati in terapia intensiva. Ci sono poi 24 ricoveri a La Melagrana e 7 al Centro Pegaso per le cure a bassa intensità.