12.11.2020

Covid, anche oggi a Prato i nuovi casi restano sotto quota 200. Ci sono però altre due vittime

Si conferma la frenata nella linea di crescita dei contagi anche in Toscana, che per la prima volta dopo giorni non supera i duemila nuovi positivi. Leggero aumento nell'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione

Restano anche oggi sotto la soglia dei 200 i nuovi casi di covid a Prato e in Toscana, per la prima volta da qualche giorno, il numero dei contagiati scende sotto i 2mila. Purtroppo, però, continua arestare alto il numero dei decesso, che sono 37 in tutta la regione (18 uomini e 19 donne con un'età media di 84,4 anni), due dei quali a Prato: una donna di 76 anni e un uomo di 66, entrambi deceduti al Santo Stefano. Sul fronte degli ospedali anche oggi cresce il numero dei pazienti, con le strutture ormai messe davvero sottopressione.

Sono questi i dati principali che si ricavano dal bollettino emesso oggi 12 novembre dalla Regione e che fotografa la situazione alle 12 di oggi rispetto alla stessa ora di ieri. A Prato i nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati 194. Più tardio l'Asl fornirà ulteriori dettagli sulla loro suddivisione territoriale, così come sulla situazione del Santo Stefano.

In Toscana, invece, sono 1.932 i casi positivi in più (1.545 identificati in corso di tracciamento e 387 da attività di screening) con età di 46 anni circa. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 879. Sempre molto alto il numero di tamponi eseguiti (15.786) con 7.960 soggetti testati, il 24,3% dei quali è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.785 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 48.916, di cui 47.007 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi . I ricoverati sono 1.909 (35 in più rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (10 in più).