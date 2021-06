03.06.2021 h 12:03 commenti

Covid, anche oggi a Prato diciannove nuovi casi e nessun decesso

Il bollettino regionale è identico a quello di ieri per la provincia pratese. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 186 e i decessi sette

E' esattamente identico a ieri il quadro quotidiano dei contagi a Prato e provincia secondo il bollettino emesso dalla Regione Toscana. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 19 e non si registrano decessi, proprio come ieri 2 giugno. Il titolare del bar Giotto di Iolo, Tommaso Lavia, morto tra il 31 maggio e il 1° giugno ( leggi) non è ancora stato conteggiato.

Da inizio pandemia i contagiati sono 22.342 e i morti 584. In tutta la Toscana i nuovi contagi di oggi sono 186 con un’età media di 39 anni circa. I decessi sono sette, due uomini e cinque donne, con un'età media di 76,6 anni.

Nelle strutture pratesi al Santo Stefano sono ricoverati 54 pazienti su 66 letti dell'area medica e 13 su 20 della terapia intensiva. Alla Melagrana i letti occupati sono 32 su 42 mentre all'ex Creaf 18 su 20.

Con i contagi di oggi il totale toscano da inizio pandemia sale a 241.929 casi. Oggi sono stati eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno).