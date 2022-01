31.01.2022 h 15:16 commenti

Covid, anche in oggi in Toscana i guariti sono quasi il doppio dei nuovi casi

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi a Prato sono stati 308, mentre in tutta la regione i contagi sono stati 4.109 su 31.951 test. Un uomo di 93 anni l'unico decesso segnalato in provincia

Un pratese di 93 anni, che era ricoverato al Santo Stefano dopo aver contratto il Covid, è la vittima numero 706 a Prato da quando è iniziata la pandemia. Si tratta di uno dei 27 decessi segnalati oggi nel consueto bollettino della Regione, 17 uomini e 10 donne con un'età media di poco superiore agli 83 anni e mezzo.

Come avviene spesso durante il finesettimana, si registra un aumento nei ricoveri nelle strutture sanitarie toscane dove i pazienti Covid ricoverati sono 1.477 (51 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (1 in più).

Riguardo i nuovi contagi, invece, si registra una brusca frenata della curva, a fronte di un'altrettanto netta diminuzione dei tamponi analizzati. Anche in questo caso con l'andamento tipico della domenica. Nelle ultime 24 ore, così, i nuovi positivi a Prato sono stati 308, mentre in Toscana i contagi sono stati 4.109 su 31.951 test di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è invece di 34 anni circa. Il numero di guariti, 7.708 , è anche oggi superiore a quello dei nuovi casi, facendo così ridurre nuovamente il totale dei positivi in Toscana che oggi sono 152.785, -2,3% rispetto a ieri.