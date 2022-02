23.02.2022 h 15:49 commenti

Covid, altri sei decessi a Prato. Tra loro anche un cinquantacinquenne

Il bilancio dei morti pratesi da inizio pandemia sfiora quota 750. Scendono i nuovi contagi rispetto a ieri. Negli ospedali toscani scendono i ricoveri ordinari ma aumentano quelli in terapia intensiva

Sono ben sei i decessi segnalati dal bollettino Covid della Regione Toscana per il territorio provinciale pratese. Cinque sono di Prato: un uomo di 55 anni deceduto nella propria abitazione, un uomo di 65 anni e tre donne di 87 anni, 80 anni e 91 anni morti al Santo Stefano. La sesta vittima è una novantenne di Carmignano, deceduta al Santo Stefano. Come sottolinea il bollettino, non è detto che tali decessi siano avvenuti tutti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il bilancio dei morti sul territorio provinciale, già peggiorato con i 4 decessi di ieri, sale quindi a 749 morti. Si riducono invece i nuovi contagi, 118 contro i 175 di ieri.

In Toscana i nuovi decessi sono stati 32: 16 uomini e 16 donne con un'età media di 82,8 anni mentre i nuovi contagi sono 2.956. Sono 11 in meno rispetto a ieri.

Calano anche i nuovi contagi che sono 2.956 e provengono dall'esame di 8.719 tamponi molecolari e 19.208 antigenici rapidi. Di questi il 10,6% è risultato positivo. Sono invece 5.837 i soggetti testati oggi di cui il 50,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 40.859, -5,6% rispetto a ieri.

Sul fronte ricoveri, a livello regionale, migliora l'occupazione dei reparti ordinari dove i ricoverati sono 1.002 (20 in meno rispetto a ieri), ma peggiora quella delle terapie intensive con dieci ricoveri in più per un totale di 65.