31.03.2021 h 15:40 commenti

Covid, altri 200 contagi a Prato che resterà in zona rossa anche dopo Pasqua

Con i nuovi casi di oggi superato abbondantemente il limite di 250 positivi ogni 100mila abitanti. A prescindere da come sarà la Toscana, per la provincia restano le restrizioni più dure. Tra i positivi tanti cinesi e under 18. Nel bilancio anche una vittima pratese

Non accenna a calare la curva dei contagi da Covid per l'area pratese: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione, se ne contano altri 200, con il totale settimanale che è già abbondantemente sopra il limite dei 250 casi per 100mila abitanti che fa scattare la zona rossa. A questo punto, quindi, a prescindere da quale sarà il colore della Toscana, per Prato saranno confermate le massime restrizioni anche dopo il periodo di Pasqua. Tra i 200 contagi di oggi spiccano i cinesi (35) e gli under 18 (25).

Va un po' meglio sul fronte delle vittime, dopo giorni caratterizzati da molti lutti. Oggi è pratese uno dei 19 decessi totali accertati nella regione, si tratta di una donna di 63 anni che era ricoverata al Santo Stefano. Il totale per la provincia di Prato da inizio pandemia sale quindi a 411 morti.

In Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono 1.538, scaturiti dall'analisi di 17.210 tamponi molecolari e 11.850 antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati, di cui il 15% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.825 (18 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (stabili). A Prato ci sono 176 pazienti Covid in area medica e 17 in terapia intensiva al Santo Stefano, 42 a La Melegrana e altrettanti al centro Pegaso all'ex Creaf.

L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 1.302.