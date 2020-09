11.09.2020 h 14:42 commenti

Covid, altri 11 tamponi positivi registrati a Prato mentre il Toscana sono 147

Torna a salire il numero nelle ultime 24 ore quando i test effettuati sono stati 7.575. Situazione ancora sotto controllo anche se si registra un incremento nelle ospedalizzazioni

Su e giù come un'altalena. Il numero di tamponi positivi al coronavirus riscontrati a Prato segue un andamento ondeggiante: 14 mercoledì, appena 2 ieri, di nuovo in doppia cifra, 11 per la precisione, oggi. Numeri che ancora non fanno scattare il campanello d'alarme, soprattutto in considerazione della situazione ospedaliera, ma che comunque invitano ad usare la massima prudenza, soprattutto alla vigilia del ritorno a scuola. Il dato si ricava dal bollettino della Regione, mentre più tardi l'Asl Toscana Centro dettaglierà meglio i singoli casi.

Gli undici tamponi positivi al Covid registrati a Prato nella ultime 24 ore sono parte dei 147 in più riscontrati nell'intera Toscana: 56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening. L'età media dei casi odierni è di 44 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 60% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico, mentre il restante ha accustao sintomi più seri, al punto che si registrano due ricoveri in più nei reparti Covid (il totale adesso è di 89) e quattro in più nelle Terapie intensive (che salgono a 17).

Delle 147 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui uno per motivi di vacanza (Spagna). due casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). sette casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 29% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I tamponi eseguiti in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati 7.575. Oggi si registra purtroppo un nuovo decesso: un uomo di 82 anni di Pisa.