Covid, altre quattro vittime a Prato: il totale da inizio pandemia supera quota 500

La Regione segnala per oggi 80 nuovi casi di positività nell'area pratese dove l'incidenza settimanale scende a 267 casi ogni centomila abitanti

Sono pratesi 80 degli 847 nuovi contagi da Covid registrati oggi in Toscana e, purtroppo, anche 4 delle 32 vittime segnalate dalla Regione con il consueto bollettino quotidiano che fa il punto della pandemia. Supera quindi quota 500 morti (per l'esattezza sono 502) l'elenco dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati infettati dal coronavirus. Le ultime vittime sono due uomini di 66 e 73 anni e due donne di 81 (una delle quali di Vaiano). Tutti sono morti al Santo Stefano dove erano ricoverati. Riguardo l'incidenza dei casi settimanali ogni centomila abitanti, Prato scende a 267, proseguendo quindi il calo dei giorni scorsi ma restando ancora al di sopra della soglia di 250 che, a livello regionale, fa scattare la zona rossa.

In Toscana sono stati eseguiti poco meno di 26.500 15.tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, di cui il 3,2% è risultato positivo. Il tasso sale al 9,7% per le prime diagnosi.

Con i 1.314 guariti nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi in regione scendono a 21.267, mentre i ricoverati negli ospedali toscani sono 1.670 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Venendo alla situazione delle strutture sanitarie pratesi, queste risultano ancora sotto pressione: al Santo Stefano sono occupati 153 dei 160 posti disponibili in area medica per pazienti Covid e 17 dei 20 di terapia intensiva. Tutti occupati i posti delle cure intermedie: 42 a La Melagrana, 23 alla palazzina vecchio ospedale e 58 al Centro Pegaso.