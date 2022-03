31.03.2022 h 14:46 commenti

Covid, altre due vittime a Prato dove il totale da inizio pandemia raggiunge quota 800

Gli ultimi decessi sono di due uomini di 80 e 89 anni. Sono stati 241 i nuovi casi di positività accertati in provincia di Prato e 5.305 quelli complessivi registrati in Toscana

I decessi da Covid a Prato da inizio pandemia salgono a 800 con gli ultimi due segnalati dalla Regione e dall'Asl. Si tratta di due uomini, di 80 e 89 anni, entrambi residenti a Prato e morti al Santo Stefano dove erano ricoverati. In totale le vittime in Toscana nelle ultime 24 ore sono state 11 con età media di poco superiore agli 82 anni.

Sono stati invece 241 i nuovi casi di positività accertati in provincia di Prato e 5.305 quelli complessivi registrati in Toscana su 34.941 test di cui 8.626 tamponi molecolari e 26.315 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,18% (61,9% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi contagiati è di 41 anni.

Venendo alla situazione negli ospedali, questa è pressoché stabile con 900 pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie toscane (9 in più rispetto a ieri), di cui 36 in terapia intensiva (uno in più). La maggioranza di queste, come spiegato dai sanitari, si trova in ospedale non per problemi diretti collegati al Covid ma per altre patologie e ha scoperto la positività solo al momento dell'ingresso quando viene fatto il tampone obbligatorio di verifica.