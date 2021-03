14.03.2021 h 17:14 commenti

Covid, al Santo Stefano è emergenza posti letto e l'ex Creaf per ora non è d'aiuto

Attivati, e subito occupati, 12 nuovi posti al secondo piano inglobando il sesto settore di chirurgia e in settimana verrà convertita parte della palazzina Ovest. In via Galcianese attivi solo 35 dei 192 letti per mancanza di personale

Subito l’attivazione di altri 12 letti per ampliare l’area Covid al secondo piano del Santo Stefano inglobando il sesto settore di chirurgia, poi, in settimana, la conversione a Covid di 24 letti di cure intermedie della palazzina Ovest del Misericordia e Dolce. È così che l’Asl Toscana centro corre ai ripari per dare una risposta certa ai tanti malati Covid che in questi giorni e anche nelle ultime ore, stanno arrivando al Santo Stefano per essere ricoverati. I numeri di oggi confermano che la situazione è vicina al punto di rottura: subito occupati i nuovi posti letto con il totale di pazienti Covid in area medica che è salito a 141. In terapia intensiva ci sono 19 pazienti Covid con un solo posto libero. Mentre sono totalmente occupati i posti di cure intermedie alla Melagrana (42) e al Centro Pegaso all'ex Creaf (35).

Da domani saranno utilizzati anche i 12 letti attivati nell’ala nord dell’ospedale (quella sud viene utilizzata per la vaccinazione) per i pazienti in via di miglioramento in modo da liberare posti per chi è in fase acuta. Possono essere portati a 22.

Per “sgonfiare” la pressione, alcuni pazienti sono stati spostati altrove, ad esempio a Pescia. “Del resto fino a poco tempo fa è stato il Santo Stefano ad accogliere i pazienti provenienti da Pescia e Pistoia. - afferma Giancarlo Landini, direttore delle specialistiche mediche dell’Asl Toscana centro - Stiamo lavorando in rete per sfruttare al massimo posti e risorse di tutta l’azienda in aiuto agli ospedali di Prato, Pistoia ed Empoli. Ciò che possiamo mettere in campo lo stiamo mettendo. Siamo al massimo sforzo. Credo che sia venuto il momento di potenziare i posti Covid a Careggi (che risponde ad un’altra azienda sanitaria, ndr) anche se va detto che in questo momento il policlinico universitario sta assorbendo tutta l’attività di secondo livello No Covid. È che siamo in difficoltà. Di questo passo, senza l’aiuto di Careggi e senza il potenziamento del personale al Creaf, ci saranno le tende”.

A proposito di Creaf, in questo quadro, appaiono ancora più evidenti le difficoltà che sta riscontrando lo spazio Covid allestito nella struttura industriale di via Galcianese, nell’essere una valvola di sfogo per il Santo Stefano e in generale per la rete ospedaliera dell’Asl Toscana centro. Ad oggi sono stati attivati solo 35 letti, tutti occupati, sui 192 dell’edificio 1 (il 2 che avrebbe spazio per 120 letti, è usato per la vaccinazione Astrazeneca, dei fragili e degli ultraottantenni). Il problema è quello paventato in sede di inaugurazione nonostante gli annunci: manca il personale sanitario. Mentre nelle conversioni dei reparti ospedalieri e simili questo nodo viene velocemente sciolto usando lo stesso personale in servizio e ridistribuendolo, per coprire gli spazi del Creaf ci vogliono risorse umane nuove che evidentemente non ci sono altrimenti non sarebbe stato necessario convertire le cure intermedie alla palazzina Ovest. La scorsa settimana il presidente toscano Giani, a Prato per inaugurare l’attivazione dell’ala nord, aveva lanciato un appello all’università per l’utilizzo degli specializzandi ma ad oggi niente si è mosso e anche in presenza di giovani medici in formazione resterebbe comunque il problema degli oss e degli infermieri.

Di fronte alla scarsità di personale e alla limitatezza dei posti letto, c’è solo una speranza a cui aggrapparsi: l’efficacia della zona rossa che partirà domani, 15 marzo, in tutta la provincia pratese. Il provvedimento durerà una settimana, fino a domenica sera, ma in questo quadro complesso è molto probabile che verrà prorogato.