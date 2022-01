06.01.2022 h 14:29 commenti

Covid, a Prato nuovi contagi stabili ma sfiorano i 1.300. C'è un decesso

Secondo il bollettino regionale, in Toscana i casi sono oltre 17.200, 8 i morti. Ricoveri in aumento nelle strutture toscane

Sono 1.293 i nuovi contagi Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore a Prato secondo il bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione. Bollettino che segnala anche un decesso. Rispetto a ieri ci sono 13 nuovi casi in più, quindi siamo su numeri alti ma stabili. Il totale pratese da inizio pandemia sale quindi a 38.632 contagiati e a 673 decessi.

In tutta la Toscana oggi i nuovi contagiati sono 17.286 hanno 37 anni in media e provengono dall’esame di 22.889 tamponi molecolari e di 52.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,9% è risultato positivo. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 309.793 (66,9% dei casi totali). Sono invece 22.931 i soggetti testati oggi di cui il 75,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 145.614, +9,4% rispetto a ieri. Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 85,5 anni.

Cresce il numero dei ricoverati sono 1.001 (40 in più rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (8 in più).





