Covid, a Prato un altro decesso e nuovi casi in lieve aumento

In Toscana anche oggi nove decessi con un'età media di oltre 81 anni. Uno è di Prato e porta il totale da inizio pandemia a 624 morti

Sono 73 i nuovi casi Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registra un lieve peggioramento che conferma l'alta incidenza settimanale, tra le peggiori d'Italia .

Si registra anche un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 624 morti.

In Toscana i nuovi contagiati sono 494 con un'età media di 39 anni. Come ieri i decessi sono nove. Si tratta di 5 uomini e 4 donne con un'età media di 81,8 anni.

Oggi sono stati eseguiti 8.705 tamponi molecolari e 9.536 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 6.391 i soggetti testati oggi di cui il 7,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.567, -1,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 402 (4 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (2 in meno).