08.01.2022

Covid, a Prato tre decessi e il numero dei nuovi contagiati torna a crescere

Gli indicatori regionali e provinciali hanno tutti il segno più. Dopo la frenata registrata il giorno dell'Epifania, i nuovi contagiati sono raddoppiati in Toscana e triplicati nel pratese

Torna sopra quota mille il numero dei nuovi contagi Covid registrato a Prato e provincia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione. Per la precisione sono 1.240, un livello in linea con i giorni precedenti alla battuta d’arresto, pari a circa un terzo di oggi, riportata nel bollettino di ieri e relativa al giorno dell’Epifania. Con i 1240 contagi di oggi, il totale pratese da inizio pandemia supera quota 40mila (40.346). Torna a crescere anche il numero dei dei morti. Tre degli otto decessi avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore, sono di Prato e portano il totale da inizio pandemia a 677.Anche a livello regionale la curva riprende la sua corsa verso l’alto. In Toscana sono 15.892, circa il doppio di ieri, i nuovi casi positivi, hanno un’età media di 38 anni e derivano dall’analisi di 17.526 tamponi molecolari e 57.726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Sono invece 19.932 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 164.003, +8,2% rispetto a ieri. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 314.841 (64,7% dei casi totali). Torniamo sui decessi toscani che come scritto sopra sono otto: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 76,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 3 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Grosseto.Cresce anche il numero dei ricoveri: sono complessivamente 1.107 (41 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 113 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 4,6%).