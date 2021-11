30.11.2021 h 12:40 commenti

Covid, a Prato sono 73 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore

Improvviso aumento dei casi dopo che per giorni la provincia era stata la meno colpita in Toscana. Nessun decesso segnalato nell'area pratese mentre in regione sono state tre le vittime

Dopo due giorni contrassegnati da contagi da Covid al minimo, di registra un deciso aumento di casi in provincia di Prato: secondo il bollettino della Regione sono stati infatti 73 i nuovi contagiati accertati nelle ultime 24 ore. Un numero che fa rialzare di colpo l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che, fino a ieri, faceva di Prato la provincia meno colpita in Toscana. Per fortuna nel bollettino non sono segnalati decessi a Prato, mentre sono tre quelli in Toscana: due 2 uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni, residenti a Firenze, Siena e Grosseto.

Sono, invece, 521 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 38.527 test di cui 9.477 tamponi molecolari e 29.050 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,35% (5,9% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in crescita (erano 328) a fronte di circa il triplo di test effettuati (erano 12.610) e conseguentemente il tasso di positività è in calo (era 2,60%). L'età media dei nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

I ricoverati negli ospedali toscani sono 317 (6 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno).