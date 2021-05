17.05.2021 h 14:21 commenti

Covid, a Prato sono 58 i nuovi contagi, il 15% di quelli accertati in Toscana

Dopo lo zero di domenica torna ad allungarsi l'elenco dei decessi in provincia con le ultime due vittime segnalate nel bollettino della Regione

Sono 58 i nuovi contagi da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore, poco più del 15% dei 382 dell'intera Toscana. E oggi, purtroppo, ci sono anche due pratesi tra i 15 decessi segnalati dalla Regione nel suo bollettino, con il totale da inizio pandemia che sale a 567 morti. Le ultime vittime sono due donne, rispettivamente di 70 e 82 anni. Entrambe erano ricoverate al Santo Stefano.

Prosegue, dunque, a calare lentamente l'incidenza in provincia, che oggi scende a 171 casi settimanali ogni centomila abitanti. Molto lontano dalle vette raggiunte nel pieno della terza ondata, ma pur sempre l'incidenza più alta tra tutte le province italiane.

Sono stati invece circa 9mila i tamponi analizzati in tutta la Toscana con un tasso di positività al 4,2% che sale al 10% per le prime diagnosi.

Come spesso avviene nel finesettimana, oggi risalgono leggermente i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che sono 1.031 (14 in più rispetto a ieri), di cui 178 in terapia intensiva (3 in più). A Prato la situazione delle strutture sanitarie vede al Santo Stefano 85 pazienti Covid in area medica e 14 in terapia intensiva. Ci sono poi 42 ricoveri a La Melagrana, 31 al Centro Pegaso e 9 alla palazzina del vecchio ospedale.