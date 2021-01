03.01.2021 h 14:29 commenti

Covid, a Prato si registrano sedici nuovi casi di positività e un decesso

Il bollettino odierno della Regione fa registrare in tutta la Toscana altri 355 contagiati e dieci vittime. Negli ospedali toscani torna a salire il numero di persone ricoverate, crescono anche quelle in terapia intensiva

Sedici nuovi casi di Covid a Prato e un decesso tra le persone colpite dalla pandemia. Sono questi i numeri contenuti nel bollettino di oggi della Regione che fa il punto della situazione sulla base dei dati delle ultime 24 ore. In provincia salgono così a 10.479 le persone che hanno contratto l'infezione da febbraio, mentre quelle decedute a causa del coronavirus sono 255.

In Toscana invece i casi di positività sono stati 355 emersi dall'analisi di 6.387 tamponi molecolari, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 2.688 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono 2.700 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono quindi 9.948, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 981 (17 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (8 in più). Purtroppo, oggi si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 83,1 anni.