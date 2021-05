07.05.2021 h 14:40 commenti

Covid, a Prato si registrano altri 95 contagi e una vittima

Tornano a salire i casi rispetto al giorno precedente ma per fortuna si è fermata la serie nera con 19 decessi conteggiati nelle precedenti 48 ore. In Toscana scende il tasso di positività

Sono 95 i nuovi casi di Covid registrati a Prato mentre in Toscana il totale è di 715 contagi. Un numero in risalita rispetto a ieri ma oggi, per fortuna, con un solo decesso è meno nero il bollettino delle vittime, dopo i 19 morti totali segnalati negli ultimi due giorni (alcuni dei quali però relativi a decessi avvenuti nei giorni scorsi e non ancora conteggiati). La vittima è una donna residente a Prato di 95 anni, morta al Santo Stefano dove era ricoverata.

Complessivamente in Toscana sono stati 27.063 i test analizzati di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi). Rispetto al precedente report, scende il numero dei contagi giornalieri (ieri erano 861), aumenta quello dei test (effettuati 26.136 tamponi), cala quindi il tasso dei positivi che ieri era stato pari al 3,29% , 9,2% sulle prime diagnosi. Venendo alla situazione nelle strutture sanitarie pratesi, oggi ci sono 117 pazienti Covid ricoverati al Santo Stefano in area medica e 17 in terapia intensiva. Sono poi occupati tutti i 42 posti di cure intermedie alla Melagrana e i 23 della palazzina del vecchio ospedale, mentre al Centro Pegaso ci sono 51 ricoveri su 58 posti disponibili.