27.12.2020

Covid, a Prato si registrano altre due vittime. I nuovi contagi sono 17

Dopo due giorni senza decessi, il bollettino della Regione torna ad allungare la lista dei pratesi che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione

Dopo due giorni di tregua, in coincidenza del Natale e di Santo Stefano, il bollettino della Regione torna a segnalare vittime del Covid a Prato: sono state due, nelle ultime 24 ore, un uomo di 84 anni morto al Santo Stefano e uno di 90 deceduto al San Jacopo di Pistoia. Si tratta di un quarto dei decessi registrati in Toscana che sono stati complessivamente 8: 3 uomini e 5 donne con un'età media di quasi 80 anni. Salgono così a 244 i pratesi morti per il Covid da inizio pandemia.

Sul fronte dei nuovi contagi, invece, il numero si mantiene basso con 17 positività accertate nella provincia di Prato e 227 in tutta la regione. I tamponi analizzati in Toscana sono stati 3.502, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono 226 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi in Toscana sono quindi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (1 in meno).

(articolo in aggiornamento)