Covid, a Prato registrati 22 nuovi contagi e nessun decesso

Rispetto agli ultimi giorni la curva pratese inverte la tendenza mentre quella sui decessi resta la stessa. In Toscana ricoveri in aumento

Dopo due giorni con un numero di contagi molto basso e sotto la decina, oggi il Covid rialza la testa pur rimanendo su cifre contenute. Oggi il bollettino diffuso dalla Regione segnala 22 nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore sul territorio provinciale che portano il totale da inizio pandemia a 26.492 casi. Prosegue invece la serie positiva sul fronte dei decessi. In tutta la Toscana sono quattro ma nessuno, anche oggi, è di Prato. Nello specifico due sono di Firenze, uno di Pistoia, uno di Arezzo. L'età media è di 80 anni.

La curva dei contagi a livello regionale resta bassa e anzi, è inferiore rispetto agli ultimi due giorni. I nuovi contagi sono 145 per un totale di 286.018 casi da inizio pandemia. Dei nuovi casi, che hanno un'età media di 46 anni circa, 142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 5.432 tamponi molecolari e 6.701 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 3.891 i soggetti testati oggi di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.290, -1,2% rispetto a ieri.

Aumenta il numero dei ricoverati in tutta la regione: sono 233 (14 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più).