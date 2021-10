22.10.2021 h 12:52 commenti

Covid, a Prato quattordici nuovi contagi e nessuna vittima

Il bollettino delle ultime 24 ore conferma la situazione degli ultimi giorni con l'incidenza settimanale in provincia che resta al di sotto dei 50 casi ogni centomila abitanti

Nelle ultime 24 ore a Prato ci sono stati 14 nuovi contagi Covid, in linea con i giorni precedenti e con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che si mantiene al di sotto della soglia dei 50 casi. Nessuna delle tre vittime segnalate in Toscana ( tre uomini con età media di 73 anni) è pratese. Il totale dei decessi in provincia da inizio pandemia resta quindi fermo a 643.

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati invece 277, praticamente lo stesso numero del giorno precedente. Le positività sono scaturite dall'analisi di poco più di 29mila tamponi, con il tasso che si attesta allo 0,95% (3,3% sulle prime diagnosi). L'età media dei 277 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa. Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 5.063, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 235 (3 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili).