Covid, a Prato prosegue il calo dei contagi. Anche oggi ci sono due vittime

La Regione segnala il decesso di una donna di 66 anni e di un uomo di 78 che erano ricoverati al Santo Stefano dopo essere risultati positivi al tampone per il coronavirus

Sono pratesi due dei 27 decessi segnalati oggi in Toscana nel bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia da Covid. Si tratta, in particolare, di una donna di 66 anni e di un uomo di 78, entrambi erano ricoverati al Santo Stefano dove è avvenuto il decesso. Con queste ultime due, salgono a 714 le vittime pratesi da inizio pandemia.

Calano, invece, i nuovi contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 369 in provincia e 5.683 in tutta la regione. L'età media dei nuovi positivi è di 35 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Sono stati eseguiti 15.131 tamponi molecolari e 36.841 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 8.870 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 122.390, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.384 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (6 in più).