Covid, a Prato più di 1.200 contagi in un giorno. Ma la crescita non riguarda decessi e ricoveri

Più che raddoppiati i casi rispetto a ieri anche nell'intera Toscana dove i nuovi positivi sono quasi 16mila. Nove le vittime, una era di Prato. In terapia intensiva due pazienti in meno rispetto al giorno precedente

Non si ferma la corsa del Covid a Prato e in Toscana ma, come già sta accadendo da qualche giorno, al record di nuovi contagi fa da contraltare il numero di decessi che resta in linea con le scorse settimane e una situazione ospedaliera dove la pressione cresce moderatamente in area medica e addirittura cala nelle terapie intensive.

Ma veniamo ai numeri che vedono nelle ultime 24 ore ben 1.268 nuovi contagiati nell'area pratese e 15.830 in tutta la Toscana. L'aumento odierno del numero di casi positivi è sicuramente anche da collegarsi alle recenti disposizioni dell'ordinanza 66 del 28 dicembre 2021 del presidente della Regione Toscana che ha previsto di considerare, da ieri 29 dicembre, il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid.

I tamponi analizzati sono stati 69.759 di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso di positività è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali della regione sono 676 (49 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (2 in meno). Come spiegato, non tutti i ricoverati con il Covid sono arrivati in ospedale con i sintomi della malattia, una buona parte è stata ricoverata per altri motivi e solo al momento del tampone obbligatorio ha scoperto di essere positivo. Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 73,9 anni. Uno di questi era residente a Prato, si tratta di un cittadino cinese di 57 anni, deceduto al Santo Stefano dove era ricoverato.