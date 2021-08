22.08.2021 h 15:24 commenti

Covid, a Prato più che dimezzati i nuovi contagi e nessun decesso

Miglioramento anche in tutta la Toscana dove si registrano 594 e un solo decesso. In aumento però i ricoveri

Deciso calo dei nuovi casi Covid a Prato e provincia. Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 28, 36 in meno rispetto a ieri e ben al di sotto della media della settimana appena trascorsa. Altra buona notizia: anche oggi non si registrano decessi per il cui il bilancio complessivo da inizio pandemia è ancora fermo a 609 morti. Con i 28 nuovi casi di oggi il totale da inizio pandemia sale a 24.283 casi.

In Toscana i nuovi casi sono 594 in più di ieri. L’età media dei 594 nuovi positivi è di 37 anni circa. Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, stabili rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 64 anni di Lucca.

I ricoverati però sono in aumento: 392 (18 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (2 in più).



