27.08.2021

Covid, a Prato oltre settanta nuovi casi ma nessun decesso

In tutta la Toscana i nuovi casi sono 752 con un'età media di 38 anni mentre i decessi sono quattro

Settantaquattro nuovi casi ma nessun decesso. E' un quadro con luci ed ombre quello disegnato dall'odierno bollettino Covid diffuso dalla Regione per Prato e provincia. Da una parte viene confermato il rialzo dei casi e dall'altro non peggiora il bilancio dei morti, pari a 612 da inizio pandemia. Con i 74 casi di oggi il numero complessivo dei contagiati a Prato e provincia sale a 24.620.

In Toscana i nuovi casi sono 752 per un totale di 269.405 e con età media di 38 anni circa.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 250.820 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.615 tamponi molecolari e 5.717 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Sono invece 6.788 i soggetti testati oggi di cui l'11,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.586, -1,4% rispetto a ieri. Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 82,8 anni

In aumento anche i ricoverati: sono 447 (7 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in più).