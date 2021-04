17.04.2021 h 14:34 commenti

Covid, a Prato nuovi casi in aumento e altri due decessi

Nel giorno del ritorno in arancione, Prato registra il dato peggiore della settimana in termini di nuovi contagi. Dato che riporta il parametro di riferimento sopra quota 300

Proprio nel giorno in cui Prato, come il resto della Toscana, torna arancione dopo un mese di zona rossa, i nuovi contagi registrano un rialzo sia rispetto a ieri che a tutta la settimana.

Secondo il bollettino della Regione, nelle ultime 24 ore a Prato e provincia sono stati registrati 167 casi, 41 in più di ieri e ben oltre la media degli altri giorni che si aggira attorno a 100. Con i casi di oggi sale a 305 il dato settimanale parametrato sui 100mila abitanti. Ieri era a 282, comunque sopra la soglia limite dei 250 casi anche se questo non ha fermato la decisione del presidente toscano Eugenio Giani di togliere a Prato la zona rossa. Con i 167 casi di oggi i positivi registrati a Prato da inizio pandemia sono 19.342.

Peggiora anche il bilancio dei morti. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati a Prato e provincia altri due decessi che portano il totale da inizio pandemia a 474 morti.

In attesa del dettaglio sui decessi e sui posti letto delle strutture pratesi fornito nel pomeriggio dall'Asl Toscana centro, vediamo la situazione toscana che è in miglioramento.

In tutta la regione i nuovi casi sono 1.150 in più rispetto a ieri, pari allo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei nuovi casi è 43 anni. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 215.620.

I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 183.426. Oggi sono stati eseguiti 15.612 tamponi molecolari e 11.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 8.812 i soggetti testati oggi di cui il 13,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.370, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.815 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 11 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni.