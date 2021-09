18.09.2021 h 14:49 commenti

Covid, a Prato nuovi casi dimezzati ma ancora un decesso

Rispetto a ieri la curva scende decisamente mentre il bilancio dei decessi peggiora ancora. In tutta la Toscana i morti sono cinque

È dimezzato, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi Covid registrato a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino quotidiano inviato dalla Regione oggi i nuovi contagiati sono 37, ben 36 in meno rispetto a ieri. Va detto però, che sono stati eseguiti circa mille tamponi molecolari in meno rispetto a ieri in tutta la Toscana. Non migliora invece il quadro dei decessi. Anche oggi si segnala un decesso su Prato che porta il bilancio da inizio pandemia a 625 morti. Si tratta di un cinese di 55 anni morto al Santo Stefano. Stabile la situazione dei posti letto rispetto a ieri con 55 ricoveri in area medica e 8 in terapia intensiva al Santo Stefano. Lieve aumento al Creaf con 18 letti occupati su 22 attivi. Anche in Toscana si registra un miglioramento dei contagi rispetto a ieri. I nuovi casi sono 326 con un’età media di 38 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 263.325 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.701 tamponi molecolari e 11.350 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,7% è risultato positivo. Sono invece 5.337 i soggetti testati oggi di cui il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.482, -1% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 395 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 78,4 anni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus