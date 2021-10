26.10.2021 h 13:53 commenti

Covid, a Prato nelle ultime 24 ore ci sono stati 11 contagi e nessuna vittima

Il bollettino della Regione sulla pandemia continua a fornire dati rassicuranti per l'area pratese dove i nuovi casi restano bassi e, fortunatamente, non si allunga la lista dei decessi

Sono 11 i nuovi casi di contagio da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore. Un numero leggermente superiore a ieri ma sempre in linea con la curva degli ultimi giorni, decisamente appiattita verso il basso. Anche oggi, poi, non viene segnalato nessun decesso in provincia dove il totale delle vittime del Covid resta fermo a 643 da inizio pandemia.

Numeri bassi anche in Toscana con un totale di 192 casi accertati nell'ultimo giorno e quattro decessi: tutte donne con età media di poco inferiore ai 90 anni.

Cala decisamente il tasso di positività sui quasi 40mila tamponi analizzati: è allo 0,5%, 2,3% se consideriamo solo le prime diagnosi. Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 5.075, -0,8% rispetto a ieri mentre i ricoverati sono 258 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (anche in questo caso 1 in meno).