07.04.2022 h 10:16

Covid, a Prato morta una donna di 72 anni. I nuovi contagi sono 270

Il bilancio della pandemia nel quotidiano bollettino emesso dalla Regione. In Toscana cala il numero di persone ricoverate nei reparti dedicati negli ospedali

C'è una vittima pratese del Covid tra le 12 segnalate oggi nel bollettino della Regione Toscana. Si tratta di una donna di 72 anni che era ricoverata al Santo Stefano. E' il decesso numero 807 a Prato da quando è iniziata la pandemia. Sul fronte dei nuovi contagi, nelle ultime 24 ore se ne contano 270 in provincia e complessivamente 4.751 in tutta la Toscana. Sono invece poco più di 31mila i tamponi analizzati con un tasso di positività che si attesta al 15,3% che sale al 63,8% se si considerano solo le prime diagnosi. Migliora la situazione delle strutture sanitarie toscane dove oggi i pazienti Covid ricoverati sono 910 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in meno). Come spiegato dai vertici dell'Asl, gran parte dei ricoverati con il Covid non è arrivato in ospedale per problemi legati alla malattia ma con altre patologie e solo una volta ricoverato e fatto il tampone obbligatorio, ha scoperto la positività.

