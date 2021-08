28.08.2021 h 14:21 commenti

Covid, a Prato la curva frena la sua salita e non si registrano decessi

Lieve frenata anche in tutta la Toscana dove però i morti sono quattro e i ricoveri ancora in aumento

Migliora rispetto a ieri e ai giorni scorsi il quadro pratese dell’epidemia covid. Il bollettino diffuso dalla Regione indica 45 nuovi casi nelle ultime 24 ore contro i 74 di ieri. Anche oggi non si registrano decessi e quindi il bilancio da inizio pandemia resta fermo a 612 morti. Lieve miglioramento anche in Toscana dove i nuovi casi sono 601 per un totale da inizio pandemia di 270.006 casi. L’età media dei nuovi casi odierni è di 40 anni.

Oggi sono stati eseguiti 8.653 tamponi molecolari e 5.858 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 6.187 i soggetti testati oggi di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.486, -0,9% rispetto a ieri. Registrati 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 77 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Siena).

Ancora in aumento i ricoverati nelle strutture toscane: sono 460 (13 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in più).







